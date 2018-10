M. Djellab s’entretient avec l’ambassadeur qatari : Promotion des échanges commerciaux

Le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a reçu hier en audience, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat du Qatar, M. Hassan Ibrahim Al-Malki, avec lequel il a évoqué les voies à même de promouvoir les échanges entre les deux pays, estimés durant les premiers sept mois de l’année 2018 à plus de 65 millions de dollars, à travers la mise en place des moyens de consolidation du partenariat bilatéral, notamment l'exportation des produits agricoles algériens connaissant une abondance quantitative et qualitative, à l'instar des filières des industries agroalimentaires, électroniques, l'électroménager et la production de ciment. Les deux parties ont estimé, également, que l’échange de délégations économiques et l’organisation de rencontres d'affaires permettront de fixer les opportunités de partenariats bilatéraux prometteurs, en dépit de la faible présence des entreprises qataries en Algérie (245 sociétés seulement, dont la majorité activant dans la commercialisation des téléphones portables et accessoires). A cet égard, l’ambassadeur a appelé les opérateurs économiques algériens à investir le marché qatari.