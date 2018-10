Khemis Miliana : Des trains bloqués

Vingt trains grandes lignes et régionaux (Alger-Oran) sont annulés quotidiennement depuis dimanche, suite au mouvement de protestation entamé par les citoyens exclus de la liste des bénéficiaires de logements sociaux, affichée en début de semaine à Khemis Miliana (Ain Defla), a affirmé hier un responsable de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

Le trafic ferroviaire est «complètement paralysé» depuis dimanche matin à 11h00 sur les grandes lignes (Alger-Oran) aller-retour et les lignes régionales (Alger-Chlef) dans les deux sens, a déclaré à l’APS le directeur général-adjoint de la SNTF, Abdelwahab Aktouche.

Il s’agit de 16 trains de transport de voyageurs et 4 autres de transport de marchandise, selon M. Aktouche, qui a précisé que l’annulation de ces trains faisait suite à «la fermeture» par les citoyens des voies ferrées à partir de la borne kilométrique 118, au niveau de la gare de Khemis Miliana dans la wilaya d’Ain Defla.