Constantine : Un dangereux dealer arrêté

Les services de la sûreté de la wilaya de Constantine ont mis fin au trafic néfaste d’un dealer, âgé de 34 ans, lequel activait au niveau de la commune du chef-lieu. C’est à la suite d’informations faisant état du négoce de stupéfiants auquel se livrait le suspect que les éléments de la Brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la zone Palma ont, au terme d’une filature minutieuse, appréhendé ce dernier, qui a opposé une vive résistance, au niveau d’un quartier du centre-ville. Les agents ont découvert, à la suite de la fouille corporelle d’usage, une somme d’argent en monnaie nationale et en devises, en plus d’un cutter. La perquisition réalisée au domicile du prévenu a permis de mettre la main sur 365 g de kif traité, 389 comprimés de psychotropes de marque Rivotril, 4,5 g de cocaïne, ainsi qu’un véritable arsenal constitué d’un fusil harpon, de trois épées de grande taille, de feux à main fumigènes, d’une bombe lacrymogène et de quatre téléphones portables. À l’issue des procédures pénales, le mis en cause a été présenté devant le parquet territorialement compétent.

Issam B.