Parlement arabe : Une délégation parlementaire au Caire

Une délégation du Conseil de la nation prendra part à la première session inaugurale de la 3e séance de la deuxième législature, prévue jusqu'à mercredi au Caire.

L'ordre du jour compte la réunion

du bureau, la séance plénière et les réunions des commissions permanentes, ainsi que les réunions

des sous-commissions.

La délégation parlementaire est composée de Aziz Bezaz, vice-président du Conseil de la nation et membre du Parlement arabe et de Abdelkrim Koreichi, membre

du Conseil de la nation et membre

du Parlement arabe.