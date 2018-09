Annaba : Toufik Mezhoud installé

Le nouveau wali d’Annaba, Toufik Mezhoud, a pris officiellement hier ses fonctions. A cette occasion, il a rendu d’abord un hommage à son prédécesseur pour les efforts qu’il a accomplis à la tête de la wilaya, lui souhaitant beaucoup de succès dans la wilaya de Boumerdes. Il s’est déclaré disposé à fournir l’effort nécessaire pour le développement de la wilaya dans tous les domaines, s’engageant à travailler avec toutes les composantes de la wilaya pour donner un souffle nouveau à la dynamique du développement local. «Je vous tends la main pour me prêter main forte dans la perspective de poursuivre le processus de développement dans les différents secteurs d’activités, notamment celui de l’environnement».

De son côté, le wali de Boumerdès, Mohamed Salamani, a dressé le bilan des réalisations accomplies depuis qu’il est à la tête de la wilaya, en disant «j’ai mobilisé tous mes efforts au service du développement de la wilaya en application des orientations du président de la République et de la tutelle». Après la passation de consignes entre les deux walis, il a été aussitôt procédé à l’installation de M. Belhazadji El Ghali Abdelkader en tant que secrétaire général de la wilaya en remplacement de M. Kamel Abla, promu au poste de wali à Guelma.

B. Guetmi