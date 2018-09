Sidi Bel-Abbès : Le nouveau wali prend ses fonctions

Le nouveau wali, Ahmed Sassi, nommé à la suite du mouvement décidé par le Président de la République,a pris hier ses fonctions. C’est au cours d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya en présence des directeurs de l’exécutif, des élus locaux et des représentants de la société civile que le premier représentant de l’Etat a exprimé toute sa volonté de mener à bien le développement local et d’être à la hauteur de la confiance placée en lui, exhortant l’assistance à un soutien dans son action et à une adhésion à sa démarche découlant du programme du gouvernement et des orientations du Président de la Republique. Il n’a pas manqué de relever à ce propos les capacités existantes, la nécessité de les exploiter et l’importance de cette wilaya privilégiée par sa position géographique pour la relance de l’économie locale.

Du pain sur la planche pour le commis de l’Etat qui doit faire face aux nombreuses préoccupations de la région. L’aménagement de Oued Mekerra et du lac Sidi Mohamed Benali, la reprise des chantiers de logements et le traitement surtout de la crise de l’APC du chef-lieu de wilaya sans compter la restauration du vieux bâti et l’entretien des routes. La priorité doit être accordée à la dynamisation de l’investissement productif et à la motivation des operateurs. Il appartient plus que jamais aux élus locaux de s’impliquer totalement dans cette œuvre dont la réalisation est de nature à promouvoir cette région.

A. B.