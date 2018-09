Youcef Bettache inhumé hier à Tizi Ouzou

M. Djamel Kaouane :

« une valeur sûre de la presse nationale s’en va »



Une foule très nombreuse de journalistes, de membres de sa famille, ainsi que de responsables locaux et nationaux, à leur tête le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a accompagné, hier, à sa dernière demeure, notre confrère Youcef Bettache, décédé vendredi dernier des suites d’un arrêt cardiaque. Au cimetière de Medouha, où repose désormais notre confrère du Soir d’Algérie, le ministre de la Communication a fait part de sa profonde peine après la disparition de cet «homme pétri de valeurs morales et professionnelles qui ont fait de lui un journaliste professionnel émérite, reconnu et respecté». «La presse nationale vient de perdre une valeur sûre», a-t-il déclaré devant des journalistes, avant de se recueillir sur la dépouille du défunt et de présenter ses condoléances à la famille. Le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, était également parmi la foule nombreuse venue rendre un dernier hommage au défunt, rappelant qu’il était un homme de métier. Le secrétaire général du Syndicat national des journalistes (SNJ) était lui aussi présent à l’enterrement de son collègue et «compagnon de route de plus de 22 ans». Plusieurs autres personnalités politiques et représentants de la société civile et du monde sportif, notamment le président du parti Taj, Amar Ghoul, et les présidents de la JSK et de l’USMA, ont pris part aux funérailles de Youcef Bettache, ravi aux siens à l’âge de 53 ans des suites d’un malaise cardiaque. Le défunt confrère, qui a laissé trois enfants, a fait ses débuts de journaliste dans le sport, avant de rejoindre le journal l’Opinion et l’équipe du Soir d’Algérie, en 1995. Il avait aussi animé, pendant une période, une émission politique sur la chaîne TV privée Ennahar.

Bel. Adrar