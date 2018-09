In Guezzam : Une cache d’armes découverte

Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte vendredi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une opération de recherche et de ratissage à In Guezzam, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de recherche et de ratissage à In Guezzam (6e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, vendredi, une cache d’armes et récupéré deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de minutions», précise-t-on de même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP «ont intercepté, à El-Bayadh (2e RM), 3 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 39 kilogrammes de kif traité et 1.156 unités de différentes boissons», tandis que d’autres détachements combinés de l’ANP à Laghouat, à Biskra (4e RM) et à Tamanrasset (6e RM), «ont appréhendé quatre 4 individus et saisi 2 fusils de chasse, 3.500 cartouches de cigarettes et 4 concasseurs de pierres», ajoute le communiqué.