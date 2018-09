Décès du moudjahid Ahmed Sebgueg

Le moudjahid Ahmed Sebgueg dit Boudraâ est décédé jeudi soir à Djanet à l’âge de 91 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de la direction des Moudjahidine de la wilaya d’Illizi. Né en 1927 dans la wilaya d’Ouargla, le défunt, qui a rallié les rangs de l’Armée de Libération nationale en 1957, «était un compagnon d’armes du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika (Abdelkader El-Mali) à la base Sud au Mali», a indiqué à l’APS le directeur des moudjahidine, Salah Keddi.

Eminent élément de l’ALN avec le grade d’officier, le défunt avait contribué largement à la mobilisation et l’entraînement des révolutionnaires, la collecte d’aides et l’acheminement d’armes pour la Révolution via les frontières sud du pays, a-t-il ajouté.

Il s’impliqua à l’indépendance dans la mobilisation des jeunes et leur sensibilisation à la préservation des acquis de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, tout comme il représentait une référence pour les jeunes, les élèves et les étudiants qu’il rencontrait souvent, selon la même source.

Le moudjahid Ahmed Sebgueg est décédé à son domicile au quartier Ifri (Djanet), après une longue maladie, et devait être inhumé, hier après-midi, au cimetière Aghoum à Djanet.