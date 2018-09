lutte contre la tuberculose : M. Hasbellaoui souligne à New York les progrès de l’Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis en exergue à New York les progrès réalisés par l’Algérie en matière de lutte contre la tuberculose, à l’occasion d’une réunion de haut niveau sur cette maladie infectieuse organisée à l’ONU.

Dans son intervention à cette rencontre, première du genre organisée par l’Assemblée générale sur cette pandémie, le ministre a souligné les différents plans nationaux mis en place depuis l'indépendance, notamment celui des années 2000 qui, faisant appel à des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques, a permis une nette diminution de la prévalence de la tuberculose dans toutes ses formes.