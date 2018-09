Congrès Arabe de l’Energie : M. Guitouni à Marrakech

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, participera aux travaux du 11e Congrès arabe de l’Energie qui se tiendra du 1er au 4 octobre à Marrakech (Maroc) à l’invitation du Secrétaire général de l’Organisation des Pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) et de son homologue, ministre marocain de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. Organisé par l’OPAEP, le congrès aura pour thème «Energie et coopération arabe».

Les discussions entre les ministres de l’OPAEP porteront essentiellement sur les transformations des marchés mondiaux du pétrole et du gaz mais encore sur la sécurité énergétique et les besoins d’investissement nécessaires pour développer le secteur de l’Energie dans les pays arabes.