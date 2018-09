M. BENSALAH RECOIT L’AMBASSADEUR D’EGYPTE : Promouvoir les relations bilatérales

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu jeudi, l'ambassadeur d`Egypte à Alger, Omar Ali Abou Aich, avec lequel il a évoqué "l'importance" des relations bilatérales et la volonté politique des responsables des deux pays de les promouvoir davantage, a indiqué un communiqué du Conseil. La rencontre a constitué l'occasion de réaffirmer "l'importance des relations bilatérales et la volonté politique des responsables des deux pays d'oeuvrer à leur promotion et à leur concrétisation, à travers la coopération dans différents domaines", a précisé la même source .