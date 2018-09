Conférence scientifique internationale sur la justice constitutionnelle : M. Medelci à Marrakech

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, conduira une délégation du Conseil aux travaux de la conférence scientifique internationale, qui sera organisée les 27 et 28 septembre à Marrakech (Maroc), par la Cour constitutionnelle marocaine, a indiqué hier un communiqué du Conseil. La conférence, qui verra la participation de plusieurs instances étrangères de contrôle constitutionnel et des organisations régionales et linguistiques spécialisées dans la justice constitutionnelle, traitera de «L'accès à la justice constitutionnelle, les nouveaux enjeux du contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois», précise la même source.