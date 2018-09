Tipasa : 3 casemates détruites

«Dans le cadre d’ une opération de recherche et de ratissage menée à Tipasa/1re RM, un détachement de l’ANP a détruit, mardi, trois casemates pour groupes terroristes», a indique hier un communiqué du MDN.

Un détachement de l’ANP a également arrêté, à El- Oued/4e RM, un contrebandier à bord d’un camion chargé de 31,36 quintaux de feuilles de tabac.

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Djelfa/1re RM, deux individus en possession de deux fusils de chasse, arrêté trois narcotrafiquants et saisi 5.621 comprimés psychotropes à Guelma et à Oum El-Bouaghi/5e RM.