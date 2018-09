Illizi : 12 bus de l’ETUSU au profit des écoliers

Douze bus ont été mobilisés par l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain (ETUSU) pour le transport scolaire, au titre de la saison scolaire 2018/2019, a-t-on appris lundi auprès de l’entreprise.

De ce parc roulant, mobilisé pour améliorer les conditions de transport des élèves, six bus ont été répartis équitablement entre les communes d’Illizi et de Djanet, et quatre autres entre les communes de Bordj El-Haouès et In-Amenas, a précisé le directeur de l’entreprise, Mahmoud Khouildi.

Un bus est affecté à la commune de Bordj-Omar-Idriss et un autre pour le Centre universitaire d’Illizi, afin de combler le déficit accusé en matière de transports scolaire et universitaire, a expliqué le même responsable.

Faisant partie d’une flotte globale de 19 bus dont dispose l’entreprise, ces véhicules devront desservir les localités enclavées d’Aï El-Kours et Tin-Tourha (chef-lieu de wilaya), la bourgade d’Iberber (commune de Djanet), en plus d’autres localités connaissant des perturbations dans le transport scolaire. L’entreprise, qui entend renforcer son parc pour couvrir d’autres collectivités, à l’instar de la commune frontalière de Debdeb, a, depuis sa mise en service en mars 2010, contribué à l’absorption du chômage dans la région, par la création de plusieurs emplois, dont des postes de chauffeur, de receveur et d’agent de mécanique et de maintenance.