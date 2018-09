Adrar : Effondrement partiel de 4 habitations

Les pluies qui se sont abattues lundi après-midi sur la ville d'Adrar ont causé l'effondrement partiel de quatre habitations et des pannes à une dizaine de compteurs d'électricité de diverses maisons, outre l'apparition de onze points noirs dans différents quartiers suite aux eaux pluviales, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Les agents de la Protection civile sont à pied d'œuvre pour dégager les voies des fortes quantités d'eau afin de faciliter le passage des véhicules et même des piétons, a-t-on constaté. De fortes pluies se sont abattues durant l'après-midi de lundi pendant près de deux heures de temps à Adrar, causant des inondations au niveau des routes et quartiers.