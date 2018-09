Conférence sur « les politiques de la diaspora » : Une délégation du Conseil de la Nation en Ukraine

Une délégation du Conseil de la nation prendra part, aujourd’hui à Kiev (Ukraine), à une conférence régionale sur «Les politiques de la diaspora et le domaine de coopération avec les pouvoirs publics», organisée par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation. L'ordre du jour de la réunion portera sur plusieurs thèmes, dont la migration et les migrants, une note sur la diaspora en tant que partenaires dans le développement et l'accord mondial pour une migration sûre, organisée et régulière.