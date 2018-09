Bordj Badji Mokhtar : Découverte d’un pistolet-mitrailleur

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, samedi, 1 pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et 1 chargeur garni de munitions», a indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP

«a arrêté, à In Guezzam (6e RM), 4 orpailleurs

et saisi 2 détecteurs de métaux, 2 marteaux-piqueurs et 3 motocyclettes».