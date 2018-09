Tamanrasset et In-Guezzam : 28 orpailleurs arrêtés

"Des détachements de l’ANP ont arrêté, le 21 septembre, à Tamanrasset et In-Guezzam/6e Région militaire, 28 orpailleurs et saisi 5 détecteurs de métaux, 26 marteaux piqueurs, 46 groupes électrogènes, ainsi que 3 motocyclettes et un véhicule tout-terrain.

D’autre part, des détachements combinés de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à El-Bayadh/2e RM et Biskra/4e RM, 3 narcotrafiquants en possession de 200 kg de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec à Tlemcen/2e RM, une tentative de contrebande de 800 litres de carburant.

Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec, à Oran, Tlemcen et Aïn Témouchent/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 94 personnes à bord d’embarcations, alors que 33 immigrants clandestins ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen.

ersonnes.