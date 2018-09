Oran : séisme de magnitude 3

Aucun dégât matériel ni humain n’a été enregistré suite au séisme de magnitude 3 sur l'échelle de Richter, enregistré, hier, à Arzew, a-t-on appris de la cellule de communication de la direction de la protection civile de la wilaya d’Oran. Ce séisme a eu lieu mercredi à 13h25, à Arzew, à 40 km à l’est d’Oran, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). Des équipes de la protection civile ont procédé à l’inspection et à la vérification des bâtis de la commune d’Arzew sans déceler le moindre dégât, a indiqué à l’APS le lieutenant Abdelkader Bellala, chargé de la communication de ce corps d’intervention et de secours. L'épicentre du séisme a été localisé à 8 km au nord-ouest d'Arzew, a-t-on précisé de même source.