Oran : Refoulement de 22 tonnes de viandes

Pas moins de 22 tonnes de viande bovine en carcasse ont été refoulées récemment par les services de contrôle aux frontières, a-t-on appris hier auprès de la direction régionale du commerce d’Oran. Cette cargaison de viande bovine, d’une valeur estimée à 13 millions DA en provenance d’Espagne, a été refoulée dernièrement par les services de contrôle aux frontières au niveau du port d’Oran, pour une infraction liée au double étiquetage, a indiqué à l’APS le chef de service planification, suivi et contrôle à la Direction régionale du commerce d’Oran, Fouad Hellaïli. Les services de contrôle aux frontières au niveau du port de Ghazaouet ont refusé d’admission, à la mi- août dernier, d'une cargaison de 16 tonnes de poissons congelés, a ajouté la même source. La cargaison de poissons congelés, d’une valeur de 5,48 millions DA en provenance également d’Espagne, a été refoulée par les agents de contrôle de commerce aux frontières pour la même infraction, a-t-on souligné. La Direction régionale du commerce d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, de Mostaganem, d’Aïn Témouchent, de Sidi Bel-Abbes et de Tlemcen. Les importateurs se conforment de plus en plus à la réglementation en matière d’étiquetage, selon le même responsable qui a fait observer «une baisse conséquente» du nombre de refus d’admission des marchandises au niveau des ports et ports secs relevant de la compétence territoriale de la Direction régionale du commerce d’Oran.