ANP : Arrestation de 4 orpailleurs à Tamanrasset

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, vendredi à Tamanrasset/6e RM, Quatre orpailleurs en leur possession (05) détecteurs de métaux, (04) marteaux-piqueurs et (01) groupe électrogène", indique le MDN dans un communiqué. En outre, des détachements combinés de l’ANP et de la Gendarmerie nationale ont arrêté un individu à Batna en possession de 2.390 comprimes psychotropes, et saisi 32 kg de kif traité à Oran et Béjaia.

Ces détachements combinés ont saisi également 100 grammes de Cocaïne à Ain Guezam et 52 quintaux de feuilles de tabac à El-Oued.

Cinq individus en possession de quatre fusils de chasse sans permis ont été, par ailleurs, arrêtés par les éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes, à Mostaganem, Tizi-Ouzou et Batna.