Obsèques de Kofi Annan : M. Messahel représente le président Bouteflika

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a représenté jeudi à Accra (Ghana), le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie des obsèques de feu Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies. Cette cérémonie a été marquée par la présence du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de nombreux présidents africains, de représentants de chefs d’Etat et de personnalités de renommée venues du monde entier. En marge de cette cérémonie, Abdelkader Messahel a réitéré les condoléances du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et à l’épouse et à la famille de feu Kofi Annan.