Tramway d’Alger : Trafic partiel les 14 et 15 septembre

Le tramway d'Alger enregistrera une exploitation partielle du trafic les 14 et 15 septembre, a indiqué hier la Société chargée de l'exploitation et de la maintenance des tramways (Setram) dans un communiqué.

Cette exploitation partielle s'explique par le passage d'un «convoi exceptionnel» sur la ligne du tramway d'Alger au niveau de la station «Les fusillés». Ainsi, le trafic du tramway sera interrompu entre les stations «Les fusillés» et «La Glacière» du vendredi 14 septembre à 12h au samedi 15 septembre à 10h, précise la même source. Cependant, la Setram fait savoir qu'un service de remplacement par des bus de l'ETUSA sera mis à la disposition des voyageurs sur le tronçon «Les fusillés-La Glacière» afin d'assurer la continuité du service.

Elle signale également que le service voyageurs sera maintenu entre les stations «Dergana centre» et «La Glacière». L'exploitation du tramway d'Alger reprendra totalement le 15 septembre à 10h, note le communiqué.