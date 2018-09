Sidi Bel-Abbès : 2 éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a appréhendé, dimanche, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Sidi Bel-Abbès (2e Région militaire)», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), deux véhicules tout-terrain, 9,3 quintaux de denrées alimentaires, 200 grammes de TNT et des outils de détonation, tandis que 20 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra (4e RM)». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, lors d’une opération coordonnée à Aïn Témouchent (2e RM) et Oum El Bouaghi (5e RM), un réseau de narcotrafiquants, en possession d’une grande quantité de kif traité s’élevant à 229 kilogrammes». D’autre part, des Garde-côtes «ont déjoué, à El-Kala (5e RM), une tentative d’émigration clandestine de 6 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ouargla», rapporte le communiqué.