DGSN : Saisies de kif traité et de psychotropes

Les unités de Sûreté nationale ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à travers les wilayas d'Annaba, de Guelma, de Skikda et d'Alger, des quantités de kif traité et de psychotropes, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Selon la même source, les éléments du service de wilaya de la police judiciaire de Skikda ont arrêté deux individus en flagrant délit, ayant en leur possession 582 grammes de kif traité. L'opération a été déclenchée sur la base d'informations indiquant que deux individus écoulaient du kif traité au niveau de leur quartier. Dans la wilaya de Guelma, un trentenaire a été arrêté et 716 grammes de kif traité saisis, alors que les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Sidi Ammar (Annaba) ont arrêté un suspect et saisi 535 comprimés psychotropes. A Alger, les forces de sécurité ont effectué des descentes dans différents quartiers, notamment les points noirs et lieux suspects, qui se sont soldées par la saisie de 1,367 kg de kif traité, 217 comprimés psychotropes et 28 armes blanches de différents types et volumes utilisées dans des agressions de citoyens, outre l'arrestation de 131 individus impliqués dans divers crimes punis par la loi.