Décès du moudjahid et homme de culture Abdellah Hemane

Le moudjahid et homme de culture Abdellah Hemane est décédé, hier, à Oran, à l’âge de 82 ans, des suites d’une longue maladie. Le défunt était connu pour être un des défenseurs de la culture amazighe et un de ses promoteurs dans la wilaya d’Oran depuis de longues années. Arrêté en 1956 pour sa participation à une action fidaï à Sidi Bel-Abbès, il fut condamné à 10 années de prison et connaîtra la torture ainsi que des conditions inhumaines d’incarcération dans plusieurs centres de détention de l’ouest du pays. Après le recouvrement de l’indépendance, il s’adonnera au métier de couturier tout en se consacrant à la création culturelle en produisant des pièces de théâtre, des poèmes, des traductions d’œuvres universelles en tamazight. Parfait trilingue, feu Abdellah Hemane a également contribué à la création de l’association culturelle «Numidia», versée depuis des années dans la promotion et le développement de tamazight dans la wilaya d’Oran. Le défunt sera inhumé aujourd’hui, après la prière de Dohr, au cimetière d’Aïn Beïda d’Oran.