In Guezzam : Une cache d'armes et de munitions découverte

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et de la sécurisation des frontières, grâce à l’exploitation de renseignements et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à In Guezzam (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 7 septembre, une cache d’armes et de munitions contenant un fusil-mitrailleur, un pistolet-mitrailleur, ainsi que six chargeurs et 1.023 balles de différents calibres. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), quatre orpailleurs et saisi 4 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, lors de deux opérations distinctes menées à Biskra (4e Région militaire) et Batna (5e Région militaire), trois individus en possession d'un fusil à pompe et de 3 armes à feu de confection artisanale. D'autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba (5e Région militaire), des tentatives d'émigration clandestine de 29 personnes à bord d'embarcations, alors que 14 immigrants clandestins ont été interceptés à Naâma, Tlemcen et Bechar.