Aéroport d'Alger : Tentatives d'évasion de 130.000 euros

Les services de la Police des frontières de l'aéroport international Houari-Boumediène ont interpellé, durant ce week-end dans deux opérations distinctes, deux personnes en possession de 100.000 euros et de 30.000 euros non déclarés à l'administration compétente, en infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvement de capitaux de et vers l'étranger. Lors de la première opération, les forces de police ont interpellé une quadragénaire se rendant à Malaga (Espagne) en possession de la somme de 100.000 euros, dissimulée dans un sac à main. Le DGSN ajoute, dans son communiqué, que pour la deuxième opération, il s'agit d'un ressortissant africain d'une vingtaine d'années se rendant à Bamako (Mali) en possession d'une somme de 30.000 euros, non déclarée.