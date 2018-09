Accidents de la circulation : 12 morts et 62 blessés en 48 heures

Douze personnes ont perdu la vie et 62 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, indique samedi un bilan établi par les services de la Protection civile.

La wilaya de Boumerdès déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes, alors que 2 autres ont été blessées, suite à 3 accidents de la circulation.

Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus pour évacuer les corps sans vie de 3 personnes décédées dans un accident provoqué par l’éclatement de la roue de leur camion.

Les éléments de la Protection civile sont par ailleurs intervenus pour évacuer les dépouilles de 2 personnes, mortes par noyade dans une mare d'eau et un barrage, dans les wilayas de Guelma et de Batna.