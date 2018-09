réunion de l’AP-UPM : Une délégation parlementaire à Bruxelles

Le Parlement algérien prend part à Bruxelles (Belgique), aux travaux de la réunion du groupe de travail sur le règlement intérieur et le financement de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM), indique un communiqué du Conseil de la nation. La délégation parlementaire est composée de MM. Haoued Mouissa Mohamed Madani, membre du Conseil de la nation, vice-président de la commission des Affaires politiques, de la sécurité et des droits de l'Homme de l'AP-UPM et Ammar Makhloufi, membre du Conseil de la nation et vice-président de la commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau de l'AP-UPM. L'ordre du jour porte sur "la possibilité de créer un secrétariat permanent de l'AP-UPM ainsi que l'examen des procédures relatives à la désignation du siège permanent de l'AP-UPM.