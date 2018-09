M. Benmessaoud reçoit l’ambassadeur mexicain

Promouvoir la coopération dans le tourisme



Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue jeudi, avec l'ambassadeur du Mexique à Alger, Gabriel Rosenzweig, les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. A cette occasion, les deux parties ont "évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre l'Algérie et le Mexique dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, tout en saluant le niveau des relations historiques liant les deux pays".

Dans ce cadre, le ministre a évoqué "les grandes lignes de la stratégie tracée afin de booster le secteur du tourisme en Algérie et l'importance qu'accorde le président Abdelaziz Bouteflika au développement du secteur tout en tirant profit de l'expérience mexicaine dans plusieurs domaines". Pour sa part, l'ambassadeur a exprimé "la disponibilité de son pays à développer les relations bilatérales pour promouvoir le tourisme à travers la mise en place d'une plateforme d'action où les thèmes de coopération prioritaires seront définis notamment en matière de formation, de développement des expertises, du tourisme culturel et thermal.

Il s'agit également de rapprocher les opérateurs et investisseurs des deux pays". Par ailleurs, les deux parties se sont félicité de "la qualité des relations entre les deux pays", mettant en avant l'impératif d'œuvrer à "concrétiser les opérations convenues".