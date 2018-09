Batna : Démantèlement d’une bande spécialisée dans la fabrication de munitions

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Chir ont démantelé une bande de malfaiteurs spécialisée dans la fabrication et le trafic de munitions de chasse et arrêté six individus impliqués dans cette affaire, a-t-on appris jeudi, auprès du groupement territorial de ce corps constitué.

Agissant sur la base d’informations dénonçant deux frères habitant le village de Nouadre dans la commune de Chir, spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de la poudre à canon, les éléments de la Gendarmerie nationale ont perquisitionné, le 3 septembre dernier, le domicile des deux suspects où ils ont procédé à leur arrestation et saisi trois armes de fabrication traditionnelle, un fusil de chasse, un quintal de poudre à canon, 2.612 cartouches, en plus de matériel utilisé pour la fabrication des munitions. Après investigation, les éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé quatre autres individus impliqués dans cette affaire. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Arris, les six mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant la fin de l’enquête sur cette affaire, a-t-on indiqué auprès de la Gendarmerie nationale de Chir.