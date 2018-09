Sidi Bel-Abbès : Identification du terroriste neutralisé lundi par l’ANP

Suite à l’opération que mènent toujours nos unités dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Bel-Abbès (2e Région militaire), ayant permis, le 3 septembre, la neutralisation d’un terroriste et la récupération d’un pistolet-mitrailleur et de munitions, il a été procédé à l’identification de ce criminel. Il s’agit du terroriste Ghalem El Attaoui alias Haydara, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009. Par ailleurs, un détachement a détruit, dans la même zone à Sidi Bel-Abbès (2e RM), trois casemates contenant cinq bombes artisanales et des vivres, tandis que des détachements combinés ont appréhendé à Sétif (5e RM) et Sidi Bel-Abbès (2e RM), quatre éléments de soutien aux groupes terroristes. En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Batna (5e RM), deux individus en possession d’un fusil de chasse, de 488 kilos de poudre noire, de substances chimiques et de 2.804 cartouches. D’autre part, un détachement de l’ANP a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un véhicule tout-terrain, huit marteaux-piqueurs et cinq groupes électrogènes», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi, à Tlemcen (2e RM, 19,5 kg de kif traité».