Brucellose : 47 foyers décelés à Relizane

Pas moins de 47 foyers de brucellose affectant les bovins ont été décelés dans la wilaya de Relizane depuis le début de l'année en cours, a-t-on appris hier de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, Ali Abdelaziz.

Ces foyers ont été détectés, lors du suivi et de la vaccination des vaches laitières ciblant un total de 1.559 exploitations agricoles de la wilaya et initiées régulièrement par l’inspection vétérinaire de la wilaya. La plupart des zones où ont été décelés ces foyers se situent à l’est et au sud de la wilaya, notamment à Mazouna, Zemmoura où se trouvent des têtes de bovin en grand nombre. L’opération de dépistage et de vaccination, qui a touché 6.747 têtes de vaches laitières, a révélé 47 cas de vaches contaminées qui ont été abattues directement.

Le contrôle vétérinaire se poursuit pour prélever des échantillons dans certaines zones rurales où est suspectée une prolifération de cette maladie afin d'éviter sa propagation et les soumettre aux analyses avant de les envoyer à l’Institut Pasteur d’Alger pour confirmation.

Le responsable a souligné que la direction des services agricoles procèdera prochainement à l’indemnisation des éleveurs de bovins affectés par cette maladie. La brucellose est une maladie qui atteint l’homme par le transfert de la bactérie causant la brucellose par la consommation du lait de vache et dérivés pollués ou par contact direct avec l’animal affecté.