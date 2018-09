Sétif : Trois éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

Grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a appréhendé trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Sétif (5e Région militaire)», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté, à Batna (5e RM) et Médéa (1ère RM), 9 individus en possession de 8 armes à feu de confection artisanale, d’un fusil de chasse et de 4 kilos de poudre noire, tandis que d’autres détachements ont saisi 14,3 kgs de TNT et deux pistolets automatiques à In Guezzam et Tamanrasset (6e RM)». D’autre part, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tindouf (3e RM), Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), 4 orpailleurs et 2 contrebandiers et ont saisi 2 camions, 16 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que 5 groupes électrogènes et 6 marteaux piqueurs. De leur côté, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 35,6 quintaux de tabac et 1.200 unités de différentes boissons à Mostaganem (2e RM), Biskra et El-Oued (4e RM).