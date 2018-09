Sétif : Saisie de 27.300 sachets de tabac à chiquer contrefait

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de Sétif ont procédé , lors de deux opérations distinctes, à la saisie de 27.300 sachets de tabac à chiquer contrefait, a-t-on appris, samedi dernier, du Groupement territorial du même corps sécuritaire.

Les deux opérations menées s'inscrivent dans le cadre des actions de répression que mènent les services de la GN en vue de préserver l'économie nationale, la santé du citoyen, lutter contre le phénomène de l'évasion fiscale, contre la vente des produits contrefaits et en vue de resserrer l'étau autour de ceux qui s'adonnent à cette activité illégale,précise la même source.

La première opération, qui a été exécutée par la Brigade territoriale de la GN de Bir El Arch (Est de Sétif), s'est soldée par la saisie de 8.600 sachets de tabac à chiquer contrefaits (sachets de 30 et 35 gr grammes), et ce,b sur la base d'informations confirmées faisant état de la présence d'un individu âgé de 29 ans, qui détenait dans son domicile, une importante quantité de cette matière.

Après avoir pris les procédures indispensables et après avoir procédé à la perquisition du domicile en question, la quantité citée a été trouvée, ajoute-t-on de même source.

La GN a, en outre, indiqué que la 2e opération avait eu lieu dans la commune de Bazer Sakhra (Est de Sétif), où 18.700 sachets de tabac à chiquer contrefaits (30 gr), et ce suite au contrôle routier effectué par des éléments de la Brigade territoriale de la même commune sur la RN5, où un véhicule suspect conduit par un individu âgé de 29 ans a été intercepté.

Après avoir été fouillé, une quantité importante de tabac à chiquer soigneusement dissimulé dans le coffre arrière du même véhicule a été saisie.

Le Groupement territorial de la GN a estimé sa valeur à 2.805.000 DA.

Après le parachèvement des toutes les procédures légales, les deux individus impliqués dans les deux affaires ont été déférés devant la juridiction compétente.