M. Bensalah reÃ§oit l'ambassadeur de la RÃ©publique tchÃ¨que

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu mercredi dernier l'ambassadeur de la République Tchèque, Martin Vavra, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Cet entretien a été l'occasion d'aborder «les relations historiques entre les deux pays et les opportunités de promouvoir les domaines de la coopération bilatérale». Les deux parties ont examiné, en outre, «des aspects des développements en cours dans la région, notamment la question de l'immigration et ses implications ainsi que le traitement de ce phénomène en tant que l'une des questions de l'heure requérant un partage de responsabilités et de charges.