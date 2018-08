MÃ©dÃ©a et Skikda : Destruction de trois casemates et quatre bombes artisanales

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit mercredi dernier, trois casemates de groupes terroristes et quatre bombes artisanales. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté, à Tamanrasset (6e RM), un orpailleur et saisi quatre groupes électrogènes, deux marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Mila (5e RM), Mascara (2e RM) et Béchar (3e RM), quatre contrebandiers en possession de 20.203 unités de boissons. Par ailleurs, des garde-côtes ont déjoué, à Annaba (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de cinquante-neuf personnes, tandis que huit immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen et Ghardaïa.