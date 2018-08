Tizi Ouzou : Stage d’habilitation pour l’obtention du permis de chasse

La première session d’un stage d’habilitation pour l’obtention du permis de chasse, initiée par la fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, a eu lieu de jeudi, a-t-on appris auprès de cette instance.

Organisé en collaboration avec la conservation des forêts dans le cadre de la relance des activités cynégétiques et de la chasse, la cérémonie d’ouverture du stage de formation, qui s’étalera sur trois jours, s’est déroulée au musée des moudjahidine de la ville.

“C’est une exigence pour se conformer aux dispositions réglementaires qui régissent l’activité de la chasse pour laquelle il y a un regain d’intérêt au sein de la population de notre wilaya après sa suspension pour cause de la tragédie qu’a vécu notre pays”, a souligné Arezki Aïder, président de la fédération de chasse de la wilaya.

Au programme de cette session, qui propose une formation théorique durant les deux premiers jours suivie d’exercices pratiques le dernier jour, plusieurs conférences portant sur l’activité de la chasse, réglementée par la loi n° 04-07 relative à la chasse du 15 août 2004, seront données.

Au premier jour du stage, une conférence portant sur la connaissance de la législation et la règlementation relatives à la chasse sera animée par Mohamed Skandraoui, chef de service de la faune et de la flore à la conservation des forêts de Tizi Ouzou, alors que Khataoui Said, du centre cynégétique de Zéralda, abordera, quant à lui, les conditions d’exercice et de l’organisation de la chasse en Algérie.

La deuxième journée consacrée au gibier sera marquée par trois conférences, dont deux portant sur la “connaissance des espèces mammifères et les oiseaux gibiers autorisés à la chasse” et la troisième a trait aux “notions sur les prélèvements des espèces chassables et les modalités de repeuplement”.