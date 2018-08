Festival : Appel Ã  candidature pour le 8e Festival de la crÃ©ation fÃ©minine

Le Festival national de la création féminine a lancé un appel à candidature à l'adresse des jeunes créatrices travaillant sur la préservation du patrimoine et à la création d'œuvres inspirées de ce legs, pour prendre part à la 8e édition de cette manifestation, a-t-on appris auprès des organisateurs. Cette édition est prévue du 13 au 17 décembre prochain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria et sera placée sous le slogan "Jeunes regards sur les arts". L'appel à candidature concerne les créatrices, âgée de moins de 40 ans, et qui travaillent sur le tissage, la poterie, la mosaïque, la céramique, la sculpture ou les arts visuels comme la photographie et la vidéo. Le dépôt des candidatures doit se faire avant le 15 octobre 2018 sur le site du festival www.feminalgerie-creation.org. Les œuvres seront soumises à un premier jury de sélection qui se charge d'élaborer les expositions avant qu'un second jury n'organise un concours national pour élire les trois meilleures oeuvres d l'année. Institué en 2009 par le ministère de la culture, ce festival qui oscille entre traditions, patrimoine et créativité s'était focalisé lors de sa dernière édition en 2016 sur le thème de la récupération et du Recup'Art avec la participation d'une trentaine d'exposantes. Ce concept se décline également en une multitude de petits festivals locaux qui se tiennent dans plusieurs villes du pays et qui sont majoritairement dédiés à la femme artisane.