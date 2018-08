MÃ©dÃ©a : Destruction de trois casemates

Dans le cadre d’ une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone d'Ouled Hellal, à Médéa (1re Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 28 août , trois casemates pour groupes. D'autre part, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP «a saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un pistolet-mitrailleur et deux chargeurs, alors qu'un autre détachement a déjoué, au niveau du même Secteur opérationnel, une tentative de contrebande de 4.000 litres de carburants. Par ailleurs, des Garde-frontières ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire), 179 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Khenchela (5e Région militaire), 1.497 unités de boissons. À In Guezzam (6e Région militaire), des Garde-frontières «ont saisi huit quintaux de denrées alimentaires, tandis que 48 immigrants clandestins ont été appréhendés à Ghardaïa, Laghouat et Tlemcen».