Saison estivale Ã  Oran : Plus de 18 millions dâ€™estivants ont frÃ©quentÃ© les plages

Pas moins de 18.253.885 estivants ont fréquenté les plages de la wilaya d’Oran durant la saison estivale en cours, selon un bilan communiqué mardi par les services de la Protection civile. Le nombre d’estivants a été enregistré dans les 33 plages autorisées à la baignade depuis le 1er juin jusqu’à ce jour, où la saison estivale touche à sa fin, a-t-on souligné de même source. Le littoral d’Oran s’étale sur une longueur de 18 kilomètres, prenant le départ de la commune d’Aïn El-Kerma, à l’ouest de la wilaya, pour aboutir à la commune de Mers El-Hadjadj, à l’est. Les services de la Protection civile ont opéré 6.820 interventions durant la même période, qui se sont soldées par 3.083 sauvetages d’une noyade certaine. Le même bilan fait état également de la prise en charge, par les agents de la Protection civile, de 3.403 personnes en matière de soins au niveau des plages, alors que 326 parmi eux ont été transférés aux établissements sanitaires et hospitaliers. Au niveau de ces plages, huit personnes ont trouvé la mort, dont 2 baigneurs percutés par des embarcations de mer, à savoir un petit bateau de plaisance et un jet-ski. Trois cas de mort par noyade ont été enregistrés au niveau des plages non surveillées et non autorisées à la baignade. Les victimes sont deux jeunes hommes âgés de 27 et 32 ans et un enfant de 7 ans. Les trois autres victimes, âgées de 27, 19 et 10 ans, ont trouvé la mort au niveau des plages autorisées à la baignade. Les conditions climatiques étant défavorables à la nage.