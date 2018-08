Destruction de trois casemates Ã  MÃ©dÃ©a

Suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Médéa (1re Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire à découvert et détruit, lundi, trois casemates pour terroristes. D'autre part, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, lors d'opérations distinctes à Naâma (2e Région militaire) et Khenchela (5e Région militaire), trois individus en possession de deux fusils de chasse et de munitions, tandis que 1.500 unités de différentes boissons ont été saisies à Mostaganem (2e Région militaire)».

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières «ont intercepté seize 16 immigrants clandestins à Tlemcen et Laghouat».