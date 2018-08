Tamanrasset : Infrastructures de proximitÃ© au profit des jeunes

Pas moins de trente-quatre stades de proximité en gazon sont en cours de réalisation au profit des jeunes à travers les communes de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris hier auprès des responsables du secteur de la jeunesse et des sports (DJS).

Une enveloppe de plus de 157 millions dinars a été consacrée pour ces nouvelles structures sportives, dont les travaux sont à différents degrés d’avancement, a expliqué à l’APS le directeur du secteur par intérim, Najmi Miloud. Elles sont réparties à travers les quartiers et villages relevant de plusieurs communes de la wilaya, à l’instar de celle du chef- lieu de wilaya (14 stades), les deux communes frontalières, In Guezzam (1), Tin Zaouatine (1) et les villages enclavés de Tarhanante, Tahift, et Taghouhaout, a-t-il détaillé.

Ces nouvelles structures sportives viennent s’ajouter aux 42 stades de proximité existants dans la wilaya, appelées à assurer aux jeunes les conditions appropriées pour la pratique du football, et protéger ainsi cette frange des fléaux sociaux, a ajouté ce responsable.

L’exploitation et la gestion de ces structures sportives sont assurées en étroite coordination avec les acteurs associatifs locaux, a-ton signalé. Dans le même contexte, un montant de plus de 332 millions dinars a été réservé pour huit nouvelles piscines de proximité qui sont également en cours de réalisation à travers les différents quartiers de la ville de Tamanrasset. Ces infrastructures offriront aux jeunes de cette région du Grand-Sud de nouveaux espaces de loisirs et la pratique de la natation.