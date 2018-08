Mascara : Un rÃ©seau de faussaires dÃ©mantelÃ©

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté urbaine extramuros de Maoussa, à Mascara, ont réussi, en fin de semaine dernière, à démanteler un groupe de malfaiteurs, composé de trois personnes âgées entre 24 et 42 ans, spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale en coupures de 2.000 DA.

L’opération s’est soldée par l’arrestation de deux suspects et la saisie d’un montant de 17 millions en faux billets ainsi que des moyens et outils informatiques utilisés dans cette activité criminelle et ce, suite à l’exploitation de renseignements parvenus au service, indiquant que deux individus issus d’une wilaya limitrophe se trouvaient en possession de faux billets au centre-ville de Maoussa.

Ils ont alors été arrêtés en flagrant délit de possession d’une somme d’argent de 3 millions de centimes. L’enquête ouverte par les éléments de ladite brigade a permis de saisir une autre somme d’argent falsifiée de plus de 14 millions de centimes. Une procédure judiciaire a été engagée contre les deux suspects qui ont été présentés devant le parquet du tribunal de Ghriss et placés sous mandat de dépôt, alors qu’un complice reste en fuite.

A. Ghomchi