Tizi Ouzou : Une personne meurt par noyade

Une personne est décédée par noyade dimanche soir au niveau de la plage Tala Tikith, interdite à la baignade, dans la commune Ait Chafa (70 km au nord-est de Tizi-Ouzou), a rapporté hier un communiqué de la protection civile. «Les éléments de la protection civile de l'unité d'Azeffoun sont intervenus pour l'évacuation d'une personne décédée noyée au niveau de la plage Tala Tikith, (plage interdite à la baignade)», lit-on dans le texte.

La victime, âgée de 23 ans, de sexe masculin, a été évacuée vers l’hôpital d’Azeffoun, précise le communiqué.

Cet incident porte à six le nombre de personnes décédées par noyade durant la saison estivale en cours. Trois ont péri au niveau de plages surveillées, dont deux à Thassalasth dans la commune de Tigzirt et une au niveau de la plage brise-vents dans la commune d’Azeffoun.

S'agissant des cas enregistrés au niveau de plages interdites, deux personnes sont mortes noyées au niveau de la commune d’Azeffoun et une autre dans la commune de Tigzirt.