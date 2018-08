Mila : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau de trafic dâ€™armes Ã  feu

Un réseau de trafic d’armes à feux activant dans la commune de Teleghma, dans la wilaya de Mila, a été démantelé par les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a-t-on appris hier auprès de ce corps constitué.

Cette opération s’est soldée par l’arrestation de deux individus, âgés de 50 et 63 ans et la récupération d’une arme automatique, 2 fusils de chasse et 31 cartouches de différents calibres, a précisé la même source. Suite à des renseignements parvenus aux éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) faisant état d’activités suspecte des membres d’un réseau de trafic d’armes, une enquête a été déclenchée, ont détaillé les services de sûreté de wilaya, soulignant que les investigations ont permis d’identifier les membres de ce réseau et la nature de leur activité.

La même source a ajouté qu’une souricière a été tendue aux malfrats, arrêtés avec en leur possession des armes et des munitions. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet de Chelghoum Laïd sous l’inculpation de «trafic d’armes à feux et de minutions sans autorisation».