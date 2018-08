Monnaies virtuelles : La Chine met en garde contre les escroqueries

La Commission de contrôle des banques et des assurances (CCBA) de Chine a mis en garde contre les collectes de fonds illégales réalisées sous couvert de monnaies virtuelles et d'actifs numériques. Certaines sociétés ont recueilli des fonds à travers des transactions liées aux soi-disant monnaies virtuelles et actifs numériques. Et ces actes, loin d'être basés sur la technologie du blockchain, constituent plutôt des collectes de fonds illégales, selon un communiqué publié conjointement par la commission et quatre autres agences du gouvernement. Ces activités de soi-disant «innovation financière» sont en fait des pyramides de Ponzi qui ne peuvent pas être durables, car elles séduisent les investisseurs et reversent les bénéfices aux investisseurs antérieurs en utilisant les fonds collectés auprès des nouveaux venus. La commission a appelé le public à garder une attitude raisonnable vis-à-vis de la technologie du blockchain et à rester vigilant face aux risques.