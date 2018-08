Djanet : Evacuation des eaux pluviales

Les éléments de la protection civile de la wilaya d’Illizi sont intervenus pour évacuer les eaux pluviales des habitations au niveau du quartier Ifri à Djanet suite aux intempéries ayant touché samedi en début de soirée cette région (420 km du chef lieu de wilaya), a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la protection civile. Une trentaine d'agents d’intervention a été mobilisée pour l’opération d’évacuation des eaux pluviales accumulées dans ces habitations et quelques établissements publics, a déclaré à l’APS le directeur de la protection civile par intérim, le Lieutenant colonel Khalifa Azouz, ajoutant qu'aucun dégât important n’est à déplorer. Le même officier a assuré que ses services sont toujours sur le terrain et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour faire face à cette situation. Une cellule de crise a été mise en place par les autorités de la wilaya pour suivre la situation et des moyens humains et matériels ont été réquisitionnés en vue d'assurer une meilleure prise en charge des familles dont les habitations ont été envahis par les eaux pluviales, ont indiqué les services de la wilaya.